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В ДТП с тремя машинами в Новой Москве пострадали три человека

Один человек погиб

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Три человека пострадали и один погиб при столкновении трех автомобилей в Новой Москве. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция в своем Telegram-канале.

"На 67-м км Варшавского шоссе, в районе пересечения с Калужским шоссе, по предварительным данным, произошло столкновение трех единиц транспорта. В настоящее время имеется информация об одном погибшем и трех пострадавших", - сообщает ГАИ.

Предварительно, один из водителей выехал на встречную полосу движения и спровоцировал аварию. Все обстоятельства уточняются.

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