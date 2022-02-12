СМИ: в Нигерии обрушилось строящееся здание

ПРЕТОРИЯ, 12 февраля. /ТАСС/. Трехэтажное здание, строящееся в крупнейшем городе Нигерии - Лагосе, рухнуло в субботу, под завалами находятся рабочие. Об этом сообщил нигерийский новостной портал Politics Nigeria.

По его словам, двое рабочих уже извлечены из-под рухнувших конструкций, об их состоянии не сообщается. Спасательные работы продолжаются. Точное число строителей, находившихся в здании в момент его обрушения, неизвестно.

Рухнувшее здание возводилось в районе Яба в непосредственной близости от университета Лагоса. Полиция перекрыла несколько улиц.

Обвал строящегося здания в Лагосе - второй за последние неполные четыре месяца. 1 ноября рухнуло 21-этажное здание, погибли 38 рабочих и руководителей стройки.