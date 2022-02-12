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Пандемия COVID-19

За работу в ночное время в Петербурге оштрафовали 17 баров и более 300 посетителей

Деятельность заведений приостановили

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 февраля. /ТАСС/. Результатом ежедневного рейда по проверке выполнения постановления правительства города "О мерах по противодействию распространению в Петербурге новой коронавирусной инфекции" стали штрафы в отношении владельцев 17 баров и ресторанов за нарушение запрета на работу в ночное время, также оштрафовали более 300 посетителей. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе Смольного.

"В ночь с 11 на 12 февраля <…> было проверено 17 баров и ресторанов, большинство из них - в Центральном районе, на улице Рубинштейна и набережной канала Грибоедова. Все эти заведения нарушили запрет на работу после 23:00. Их деятельность приостановлена. В отношении владельцев заведений возбуждены административные производства", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что штраф за нарушение антиковидного законодательства составляет до 300 тыс. рублей на юридических лиц. Кроме того, 337 посетителей этих заведений заплатят административные штрафы по 4 тыс., за повторное нарушение он увеличится до 5 тыс. рублей.

По итогам дневных рейдов за неделю сотрудники Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга проверили 83 объекта торговли, 30 точек общепита и 6 организаций сферы услуг в десяти районах города. Нарушения выявлены в 15 объектах. В ряде случаев у них не было QR-кода или СИЗов у сотрудников, проверяющим не были представлены журналы термометрии и дезинфекции, в помещениях организаций не нанесена разметка для дистанцирования посетителей. По результатам проверок нарушители также будут оштрафованы.

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РоссияСанкт-ПетербургПандемия COVID-19
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