Уголовное дело о реабилитации нацизма возбудили в отношении жителя Нижегородской области

ТАСС, 12 февраля. Правоохранители Нижегородской области совместно с СОБР "Мираж" областного управления Росгвардии задержали 24-летнего подозреваемого в реабилитации нацизма. В отношении него возбуждено уголовное дело, передает пресс-служба Приволжского округа войск национальной гвардии РФ.

"В отношении злоумышленника следствием возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма"). Установлено, что в 2020 году при регистрации онлайн-акции гражданин выложил фотоизображение офицера нацистской Германии", - говорится в сообщении.

Для своих целей он использовал социальную сеть. Во время обысков у подозреваемого изъяли мобильный телефон, системный блок, флэш-карты, а также флаги, книгу и травматический пистолет с патронами.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства происшествия. Подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы.