CNN: при стрельбе возле места проведения вечеринки Джастина Бибера пострадали три человека

ТАСС, 13 февраля. Три человека получили ранения в результате стрельбы, устроенной в субботу рядом с рестораном в Западном Голливуде (штат Калифорния), где проходила вечеринка по случаю концерта канадского поп-музыканта Джастина Бибера. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на местную полицию.

По ее данным, возле ресторана началась драка, во время которой прогремело несколько выстрелов. Все пострадавшие были доставлены в больницу, их состояние оценивается как стабильное. В правоохранительных органах добавили, что инцидент не связан с деятельностью какой-либо банды.

Представитель Бибера никак не прокомментировал ситуацию в ответ на запрос CNN. Источник сообщил телеканалу, что сам певец к моменту описываемых событий уже покинул вечеринку.