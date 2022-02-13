При обрушении здания в Лагосе погибли не менее двух человек

ТАСС, 13 февраля. По меньшей мере два человека погибли в субботу при обрушении трехэтажного здания в крупнейшем городе Нигерии Лагосе. Об этом в воскресенье сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

По их данным, при обрушении здания под обломками оказались пятеро рабочих. Двоих удалось вытащить из-под завалов живыми. На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы.

В субботу нигерийский новостной портал Politics Nigeria сообщил об обрушении трехэтажного здания в районе Яба в непосредственной близости от университета Лагоса. Это второй обвал строящегося здания в Нигерии за последние четыре месяца: 1 ноября рухнуло 21-этажное здание, погибли 38 рабочих и руководителей стройки.