В красноярскому лесу полиция обнаружила тайник с 1,5 тыс. свертков с наркотиком

КРАСНОЯРСК, 13 февраля. /ТАСС/. Полицейские в Красноярском крае обнаружили в лесном массиве тайник, в котором хранилось более 1,5 тыс. свертков с наркотическим веществом. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

"Задержан 46-летний мужчина, подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств. В лесном массиве Емельяновского района наркополицейские обнаружили тайник, который подозреваемый использовал для хранения наркотиков с целью дальнейшей реализации. В тайнике находились семь брикетов, обернутых в полимерную пленку, внутри них было более 1,5 тыс. свертков", - говорится в сообщении.

Экспертиза показала, что изъятое вещество общим весом более 3 кг является гашишем.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на незаконный сбыт наркотических средств"). Задержанному грозит лишение свободы на срок до 20 лет. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.