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В Тольятти возбудили уголовное дело о фиктивной регистрации мигрантов

Подозреваемый признался, что получал за услугу деньги

САМАРА, 13 февраля. /ТАСС/. Полиция Тольятти выявила фиктивную регистрацию свыше 30 иностранцев и возбудила уголовное дело в отношении местного жителя, прописавшего их в своей квартире. Об этом в воскресенье журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

"Установлено, что в период с сентября по декабрь прошлого года 39-летний житель Центрального района Тольятти по месту своей регистрации в квартире площадью 52 кв. м незаконно поставил на миграционный учет 34 иностранных гражданина, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания", - сказали в пресс-службе.

Уточняется, что на допросе подозреваемый признал вину и пояснил, что получал за услугу деньги. По этому факту возбудили уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Правоохранители проверяют мужчину на причастность к другим подобным правонарушениям.

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