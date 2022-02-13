В Петербурге задержали двух мужчин, причастных к заказным убийствам в 1990-х

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 февраля. /ТАСС/. Сотрудники уголовного розыска задержали двоих мужчин, которые, как установило следствие, причастны к серии убийств, совершенных в конце 1990-х годов в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Уголовный розыск задержал двоих членов "боевого крыла" криминальной группировки из 1990-х. По данным сыщиков, на счету задержанных четыре заказных убийства, совершенных более 20 лет назад", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что в рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет сотрудники управления уголовного розыска Петербурга получили оперативную информацию о лицах, которые могут быть причастны к серии заказных убийств, совершенных в конце 90-х - начале 00-х. Тогда эти преступления остались нераскрытыми.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий полученная информация подтвердилась. В Санкт-Петербурге сыщики задержали 56-летнего Алексея С., а в городе Боровичи Новгородской области - 53-летнего Андрея Ч. В 1990-х оба входили в ликвидационную команду одной из крупнейших криминальных групп Санкт-Петербурга. Сотрудники уголовного розыска установили причастность задержанных к конкретным преступлениям, в том числе и их мотивы", - отметили в ГУ МВД.

Как уточнили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу, одному из них предъявили обвинение в совершении убийства зимой 1997 года, каждому избрали меру пресечения.

"По версии следствия, указанные лица в составе организованной преступной группы совместно с иными соучастниками совершили ряд заказанных убийств с использованием огнестрельного оружия: убийство вице-президента одной из общественных организаций в сентябре 2001 года около одного из домов по Большому проспекту Петроградской стороны; убийство в сентябре 1997 года у Сенной площади мужчины, имеющего притяжение к криминальным кругам; в декабре 1996 года покушение на убийство предпринимателя и его водителя около одного из домов по Социалистической улице, а также убийство молодой женщины в мае 1999 года на территории Украины", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что решается вопрос о соединении всех уголовных дел в одно производство.