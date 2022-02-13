Около 11 кг наркотических средств изъяли на территории Челябинской и Курганской областей

ТАСС, 13 февраля. Полицейские изъяли на территории Челябинской и Курганской областей около 7 кг мефедрона и 4 кг синтетического концентрата для курительных смесей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

"На Южном Урале полицейскими изъято около 7 кг мефедрона и 4 кг синтетического концентрата для курительных смесей. В рамках отработки оперативной информации о причастности двух местных жителей 1991 и 1994 годов рождения к наркопреступлениям оперативниками наркоконтроля ГУ МВД России по Челябинской области совместно с сотрудниками УГИБДД при силовой поддержке отряда особого назначения "Гром" на территории Сосновского района области был остановлен автомобиль, в котором передвигались подозреваемые", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что при осмотре транспортного средства сотрудники полиции в тайнике, оборудованном под обшивкой дверцы кузова внедорожника, обнаружили и изъяли 320 свертков с наркотическим средством мефедроном массой более 2 кг. В это же время в Челябинске оперативники задержали соучастника молодых людей - мужчину 1989 года рождения. Установлено, что он являлся организатором двух интернет-магазинов по продаже наркотиков, а его подельники являлись активными сбытчиками запрещенных веществ.

При проведении обысков по местам проживания задержанных изъяли свыше 3,6 кг мефедрона и 4 кг концентрированного синтетического наркотического средства, из которого в кустарных условиях в дальнейшем можно было изготовить 120 кг наркотических курительных смесей. Кроме этого, изъяли сотовые телефоны, компьютеры, используемые преступниками для организации и работы интернет-магазинов по продаже наркотиков в нескольких регионах страны.

При проведении дальнейших мероприятий сотрудники УНК на территории Челябинской и Курганской областей обнаружили более 130 ранее организованных задержанными закладок массой от 5 до 100 г, которые изъяли и направили на экспертизу. Возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 "Приготовление к преступлению и покушение на преступление", ч. 5 ст. 228.1 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Всех фигурантов отправили под стражу.