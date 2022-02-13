На пожаре в Красноярском крае погиб ребенок

КРАСНОЯРСК, 13 февраля. /ТАСС/. Ребенок погиб в результате пожара в жилом доме в поселке Емельяново Красноярского края, еще один ребенок и взрослый пострадали. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 10:32 мск поступила информация о том, что в ходе пожара погиб ребенок. Взрослый и еще один ребенок пострадали, до прибытия пожарно-спасательных подразделений [они] покинули дом, в настоящее время находятся в медучреждении. В 10:40 мск пожар локализован на площади 42 кв. м", - говорится в сообщении.

Информация о погибшем ребенке и пострадавших уточняется.