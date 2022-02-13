Бастрыкин поручил доложить о причинах пожара в Якутии, в котором погибли четверо детей

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о причинах и обстоятельствах пожара в якутском селе, в котором погибли шесть человек, в том числе четверо детей. Об этом в воскресенье сообщается на сайте Следственного комитета России.

"Председатель Следственного комитета России поручил руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) Кондратенко В.В. доложить о причинах и условиях произошедшего, а также об обстановке в семье, где воспитывались погибшие дети. Кроме того, глава СК России поручил дать оценку действиям либо бездействию должностных лиц органов системы профилактики", - говорится в сообщении.

Пожар в частном двухэтажном жилом доме в селе Сунтар произошел в ночь на 13 февраля. По данным территориального управления МЧС, площадь пожара составила 70 кв.м.

Следственные органы возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.