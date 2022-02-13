После ДТП в Нижегородской области с тремя погибшими возбудили уголовное дело

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили после столкновения грузового и легкового автомобилей в Нижегородской области, в котором погибли три человека, включая двухлетнего ребенка. До двух увеличилось количество пострадавших, сообщили журналистам в пресс-службе регионального ГУ МВД.

"В результате ДТП 34-летний водитель иномарки и два пассажира: 33-летняя женщина и двухлетний ребенок получили травмы, несовместимые с жизнью. Водитель большегруза и восьмилетний пассажир легкового автомобиля доставлены в больницу. По факту ДТП следственными органами по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", возбуждено уголовное дело. Проводится расследование", - говорится в сообщении.

Ранее было известно об одном пострадавшем. Как сообщала пресс-службе ГУ МВД по региону, вечером 12 февраля на 260-м км автодороги Владимир - Муром - Арзамас в Ардатовском районе Нижегородской области 46-летний водитель грузового автомобиля выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Skoda.