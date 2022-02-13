В Кузбассе пятерых детей госпитализировали после посещения бассейна

КЕМЕРОВО, 13 февраля. /ТАСС/. В Кемерове пятерых детей госпитализировали с признаками отравления парами хлора, сообщила в воскресенье пресс-служба следственного управления СК России по Кузбассу.

"13 февраля поступило сообщение о том, что в одно из медицинских учреждений областного центра госпитализированы пятеро детей в возрасте от шести до 13 лет с признаками отравления парами хлора. <…> Предварительно установлено, что накануне дети с родителями находились в сауне с бассейном. По возвращении домой ребятишки почувствовали себя плохо, родители вызвали скорую помощь. Детей с признаками отравления парами хлора госпитализировали. В настоящее время состояние детей удовлетворительное, они находятся под наблюдением врачей", - говорится в сообщении.

Проводится доследственная проверка. В бассейне сделали замеры воздуха, изъяли образцы воды, специалисты проверяют систему вентиляции и очистки воды.