Вылет рейса Новый Уренгой-Тюмень задерживается по техпричине на 18 часов

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Вылет авиарейса из Нового Уренгоя в Тюмень задерживается по технической причине почти на 18 часов. На рейс зарегистрировано 23 человека, сообщили в воскресенье в Уральской транспортной прокуратуре.

"13 февраля 2022 в связи с технической неисправностью воздушного суда авиакомпании "Ямал" и ожиданием резервного борта из аэропорта Нового Уренгоя задерживается регулярный рейс YC-146 сообщением Новый Уренгой - Тюмень. Время вылета по расписанию 15:40 13 февраля, планируемое время вылета 9:30 14 февраля", - говорится в сообщении.

Новоуренгойская транспортная прокуратура утверждает, что для недопущения нарушений прав пассажиров контролирует оказание авиакомпанией услуг.