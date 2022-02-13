Идет проверка из-за суточной задержки рейса "Аэрофлота" Петропавловск-Камчатский - Москва

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Транспортная прокуратура проводит проверку в связи с задержкой на сутки рейса авиакомпании "Аэрофлот" Петропавловск-Камчатский - Москва. Об этом ТАСС сообщила представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова.

"Вылет из аэропорта Петропавловска-Камчатского в Москву (рейс SU-1731) планировался 13 февраля, однако из-за технической неисправности воздушного судна отложен на сутки. Московской прокуратуре по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте поручено проверить соблюдение прав пассажиров и при наличии оснований принять меры прокурорского реагирования", - сообщает прокуратура.

Ход проверки контролируется Московской межрегиональной транспортной прокуратурой.