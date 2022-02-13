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Свыше 1,3 тыс. человек остались без холодной воды в Зеленодольске

Ведутся восстановительные работы

КАЗАНЬ, 13 февраля. /ТАСС/. Жители восьми многоквартирных домов остались без холодного водоснабжения из-за земляной течи в Зеленодольске в Татарстане, сообщается в воскресенье на сайте республиканского ГУ МЧС.

"В 16:07 13 февраля в центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Татарстан от оперативного дежурного ЕДДС Зеленодольского района поступило сообщение об аварийном отключении водоснабжения в результате образования земляной течи по адресу: г. Зеленодольск, улица Карла Маркса, между домами № 61а и № 63", - сказали в ведомстве.

Уточняется, что без воды остались жители восьми многоквартирных, в которых проживают 1 350 человек, в том числе 675 детей. На месте аварии ведутся восстановительные работы.

По данным МЧС, температура воздуха в городе составляет минус 4 градуса.

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