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Полиция начала проверку после нападения двух мужчин на бригаду скорой в Липецке

По предварительным данным, мужчины не уступили проезд выехавшему на вызов автомобилю

ТАСС, 13 февраля. Сотрудники полиции проводят проверку после конфликта, возникшего между бригадой скорой помощи и двумя мужчинами, которые, по предварительным данным, не уступили проезд выехавшему на вызов автомобилю. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе управления МВД России по Липецкой области.

"У нас есть заявления обеих сторон - участниц конфликта. В настоящий момент по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства инцидента", - сообщили в пресс-службе.

Ранее в соцсетях опубликовали видеоролик, на котором мужчины в Липецке набрасываются с кулаками на работников бригады скорой медицинской, выехавшей на вызов к пациенту. Отмечалось, что автомобили не смогли разъехаться из-за неубранных дорог, а водитель легковой машины не планировал уступать проезд.

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