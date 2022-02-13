Полиция начала проверку после нападения двух мужчин на бригаду скорой в Липецке

ТАСС, 13 февраля. Сотрудники полиции проводят проверку после конфликта, возникшего между бригадой скорой помощи и двумя мужчинами, которые, по предварительным данным, не уступили проезд выехавшему на вызов автомобилю. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе управления МВД России по Липецкой области.

"У нас есть заявления обеих сторон - участниц конфликта. В настоящий момент по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства инцидента", - сообщили в пресс-службе.

Ранее в соцсетях опубликовали видеоролик, на котором мужчины в Липецке набрасываются с кулаками на работников бригады скорой медицинской, выехавшей на вызов к пациенту. Отмечалось, что автомобили не смогли разъехаться из-за неубранных дорог, а водитель легковой машины не планировал уступать проезд.