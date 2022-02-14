В Мексике сотрудник парламента задержан за перевозку нелегальных мигрантов

МЕХИКО, 14 февраля. /ТАСС/. Представители властей Мексики задержали в южном штате Оахака предполагаемого сотрудника Палаты депутатов федерального парламента за перевозку нелегальных мигрантов. Об этом говорится в обнародованном в воскресенье заявлении миграционной службы.

Автомобиль, в котором находились иностранцы, был остановлен для проверки в районе Сантьяго-Нильтепек. "Шофер транспортного средства предъявил <...> удостоверение сотрудника [парламента] и документы, выданные комитетом по вопросам миграции Палаты депутатов и Национальной комиссией по правам человека, - говорится в записи. - В машине были обнаружены пятеро граждан Гондураса, которые не смогли подтвердить законность своего пребывания в стране, а также ноутбук, дорогой смартфон, 50 тыс. мексиканских песо [около $2,43 тыс.] и $2 тыс. наличными".

При содействии бойцов Нацгвардии и Генпрокуратуры республики водитель и его автомобиль были переданы в распоряжение компетентных органов. Иностранные граждане прибыли в региональное отделение миграционной службы, после проведения установленных законом процедур они могут быть выдворены с территории республики.

Ежегодно сотни тысяч мигрантов, не имеющих необходимых документов, пытаются добраться до США через территорию Мексики. Глава латиноамериканского государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор в конце августа 2021 года заявил, что его правительство продолжит сдерживать миграционные потоки, отметив при этом, что необходимо решать проблемы, вынуждающие людей покидать свои страны. За прошлый год в Мексике представители властей задержали свыше 250 тыс. иностранцев, из которых около 100 тыс. были в итоге депортированы.