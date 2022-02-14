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В Ачинске при пожаре в частном доме погибли четыре человека

Предварительно, причиной возгорания стало замыкание в электрощитке

КРАСНОЯРСК, 14 февраля. /ТАСС/. Четыре человека погибли в пожаре в доме в Ачинске на западе Красноярского края. Об этом в понедельник сообщили журналистам в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

"Ночью 13 февраля поступило сообщение, что в ходе ликвидации пожара в двухэтажном частном доме барачного типа, расположенном по улице Коминтерна города Ачинска, обнаружены тела двух мужчин в возрасте 76 и 46 лет и двух женщин 72 и 47 лет с признаками отравления угарным газом", - сообщил представитель ведомства.

По предварительным данным, в квартире проживала семья. Предположительно, причиной пожара стало замыкание в электрощитке, где и обнаружен очаг возгорания.

Возбужденно уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

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