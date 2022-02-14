{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Челябинске осудили экс-работника управляющей компании за смерть ребенка от удара током

Мужчине назначили наказание в виде двух лет ограничения свободы

ЧЕЛЯБИНСК, 14 февраля. /ТАСС/. Суд Челябинска приговорил к двум годам ограничения свободы бывшего работника управляющей компании "Агентство "Вертикаль", признав, что из-за его действий в 2021 году 10-летний мальчик получил смертельный удар током. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-центром областной прокуратуры.

"Судом Тракторозаводского района Челябинска бывший энергетик компании "Агентство "Вертикаль" признан виновным по ч. 2 ст. 109 ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей") УК РФ. Ему назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы. Исковые требования потерпевших о взыскании материального ущерба и морального вреда на сумму 1 млн рублей возмещены подсудимым добровольно при рассмотрении уголовного дела в суде", - сказано в сообщении.

Судом установлено, что мужчина не провел своевременный осмотр и текущий ремонт оборудования электроустановок на территории, прилегающей к дому №32 на ул. Марченко, и не разместил предупредительные плакаты и знаки.

7 июня 2021 года сообщалось, что накануне вечером десятилетний мальчик был убит электрическим током, когда гулял у новостройки и взялся руками за кабель, идущий к электромотору ворот жилого комплекса.

Теги
РоссияЧелябинская область
В Волгоградской области из-за обрыва провода задержались пассажирский поезд и электричка
Это поезд №128 Адлер - Красноярск и электричка №6212 Котельниково - Волгоград-1
Читать полностью