В Челябинске осудили экс-работника управляющей компании за смерть ребенка от удара током

ЧЕЛЯБИНСК, 14 февраля. /ТАСС/. Суд Челябинска приговорил к двум годам ограничения свободы бывшего работника управляющей компании "Агентство "Вертикаль", признав, что из-за его действий в 2021 году 10-летний мальчик получил смертельный удар током. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-центром областной прокуратуры.

"Судом Тракторозаводского района Челябинска бывший энергетик компании "Агентство "Вертикаль" признан виновным по ч. 2 ст. 109 ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей") УК РФ. Ему назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы. Исковые требования потерпевших о взыскании материального ущерба и морального вреда на сумму 1 млн рублей возмещены подсудимым добровольно при рассмотрении уголовного дела в суде", - сказано в сообщении.

Судом установлено, что мужчина не провел своевременный осмотр и текущий ремонт оборудования электроустановок на территории, прилегающей к дому №32 на ул. Марченко, и не разместил предупредительные плакаты и знаки.

7 июня 2021 года сообщалось, что накануне вечером десятилетний мальчик был убит электрическим током, когда гулял у новостройки и взялся руками за кабель, идущий к электромотору ворот жилого комплекса.