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В Уфе пропал 11-летний мальчик

Ребенок вышел из дома на прогулку и не вернулся

УФА, 14 февраля. /ТАСС/. Мальчик в возрасте 11 лет пропал в Уфе после прогулки на улице, ведутся его поиски, сообщила пресс-служба МВД по Башкирии в понедельник.

"В отдел полиции №3 управления МВД России по городу Уфе обратилась женщина. Она сообщила о пропаже 11-летнего сына. По словам матери, еще днем накануне мальчик вышел на прогулку и не вернулся. Основные приметы пропавшего: на вид 10 лет, худощавого телосложения, рост 140-150 см, карие глаза, волосы темные. Был одет в куртку синего цвета с узорами, черную куртку и брюки болоньевые черного цвета", - сказано в сообщении.

Правоохранители просят сообщить любую информацию о пропавшем в отдел полиции по телефонам: 8 (347) 279-46-79, 8 (347) 272-85-90 или 02.

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