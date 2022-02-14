В Волгоградской области из-за обрыва провода задержались пассажирский поезд и электричка

ВОЛГОГРАД, 14 февраля. /ТАСС/. Состав поезда №128 Адлер - Красноярск и пригородная электричка №6212 Котельниково - Волгоград-1 задерживаются на участке в Волгоградской области из-за обрыва контактного провода. Об этом в понедельник утром сообщили в пресс-службе Приволжской железной дороги (ПривЖД).

"14 февраля в 05:37 (мск) на однопутном электрифицированном участке Чапурники - Канальная Приволжской железной дороги из-за обрыва контактного провода задержаны поезд №128 Адлер - Красноярск и электричка №6212 Котельниково - Волгоград-1", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что сейчас специалисты занимаются восстановлением контактной сети.