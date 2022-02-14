Под Иваново произошла авария с участием школьного автобуса и двух автомобилей

ИВАНОВО, 14 февраля. /ТАСС/. Столкновение школьного автобуса, грузовика и внедорожника, в результате которого пострадали два человека, произошло в понедельник утром в Ивановской области. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по региону.

"Сегодня утром на участке дороги Старая Вичуга - Каменка произошло ДТП с участием школьного автобуса. С указанным транспортным средством столкнулся "УАЗ-Патриот", следовавший во встречном направлении. Затем внедорожник совершил столкновение со следовавшим позади автобуса большегрузом", - сообщили в пресс-службе.

По данным полиции, в результате аварии пострадали две женщины, находившиеся в салоне школьного автобуса. Как уточнили ТАСС в ГУ МЧС по региону, они госпитализированы с ушибами. Детей в автобусе не было. Сейчас на месте ДТП работают полицейские.