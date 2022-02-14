Прокуратура Алма-Аты возбудила дело в отношении компании Petrosun, завышавшей цены на газ

НУР-СУЛТАН, 14 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Алма-Аты возбудила уголовное дело в отношении компании Petrosun ("Петросан"), которая завышала цены на сжиженный нефтяной газ. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

"Прокуратурой Алматы с привлечением специалистов департамента Агентства по защите и развитию конкуренции проводится проверка в [отношении] деятельности товарищества с ограниченной ответственностью Petrosun. Компания занимает доминирующее положение по реализации сжиженного нефтяного газа в южном регионе с долей рынка 76,9%", - говорится в сообщении.

Согласно заключению специалистов, с сентября по декабрь прошлого года Petrosun, злоупотребляя своим положением на рынке, ежемесячно завышала максимальный уровень цены на автомобильный газ. В результате за указанный период стоимость топлива возросла на 323,8% за тонну товара.

Как сообщили в прокуратуре, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении монопольным положением. "Проведение досудебного расследования поручено департаменту экономических расследовании по городу Алматы", - отметили в ведомстве.

2 января жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области Казахстана массово вышли на улицы из-за двукратного повышения цен на топливо. Через несколько дней в стране начались массовые беспорядки и погромы. Они сопровождались нападениями на полицейских, военных и органы власти во многих городах страны, в первую очередь в Алма-Ате. Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о попытке госпереворота и обратился за помощью к ОДКБ. К 7 января ситуацию удалось стабилизировать, 19 января по всей стране был снят режим ЧП. По данным властей, в результате этих событий погибли 225 человек, более 4,5 тыс. пострадали.