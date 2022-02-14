Суд в Москве начнет рассматривать дело Абызова 21 февраля

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Гагаринский суд Москвы начнет рассматривать уголовное дело бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве и ряде других преступлений, 21 февраля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд проведет предварительное заседание по делу Абызова и других обвиняемых 21 февраля", - сказали в суде.

Ранее сообщалось, что дело в отношении Абызова, а также Николая Степанова, Максима Русакова, Сергея Ильичева, Александра Пелипасова, Галины Фрайденберг, Инны Пикаловой, Екатерины Заяц, Олега Серебренникова, Руслана Власова, Оксаны Роженковой и Яны Балан поступило в суд. В зависимости от роли каждого они обвиняются в создании преступного сообщества и участии в нем, мошенничестве в особо крупном размере, легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления, коммерческом подкупе и незаконном участии в предпринимательской деятельности.

Абызов в 2012-2018 годах занимал пост министра по вопросам Открытого правительства. Он был задержан 26 марта 2019 года, на следующий день Басманный суд Москвы санкционировал его арест. По версии следствия, в апреле 2012 года Абызов, Степанов и Русаков создали преступное сообщество и возглавили его. Преступная организация состояла из функционально и территориально обособленных групп, расположенных в Новосибирске, Москве и за рубежом.