СК возбудил дело после убийства замглавы управления автодорог Тамбовской области

ТАМБОВ, 14 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после убийства замначальника управления автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области Виктора Вакульчика, на которого преступник напал с ножом в подъезде его дома. Об этом в понедельник сообщает СУ СК по региону.

"По данному факту следственными органами следственного управления СК РФ по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - сообщает СК.

По данным следствия, тело 56-летнего Вакульчика с ножевыми ранениями было обнаружено утром в подъезде многоквартирного дома на улице Астраханской в Тамбове. "Следствием отрабатываются различные версии о мотивах произошедшего, в том числе, версия о том, что преступление могло быть связано с его служебной деятельностью", - уточнили в СК.

Вакульчик работал в органах власти с 2016 года. Ранее он руководил компанией "Тамбовтранс", которая занимается пассажирскими перевозками в городе. В последнее время занимал пост заместителя начальника управления автомобильных дорог Тамбовской области.