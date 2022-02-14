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СК возбудил дело после убийства замглавы управления автодорог Тамбовской области

Виктора Вакульчика зарезали в подъезде дома на улице Астраханской

ТАМБОВ, 14 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после убийства замначальника управления автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области Виктора Вакульчика, на которого преступник напал с ножом в подъезде его дома. Об этом в понедельник сообщает СУ СК по региону.

"По данному факту следственными органами следственного управления СК РФ по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - сообщает СК.

По данным следствия, тело 56-летнего Вакульчика с ножевыми ранениями было обнаружено утром в подъезде многоквартирного дома на улице Астраханской в Тамбове. "Следствием отрабатываются различные версии о мотивах произошедшего, в том числе, версия о том, что преступление могло быть связано с его служебной деятельностью", - уточнили в СК.

Вакульчик работал в органах власти с 2016 года. Ранее он руководил компанией "Тамбовтранс", которая занимается пассажирскими перевозками в городе. В последнее время занимал пост заместителя начальника управления автомобильных дорог Тамбовской области.

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