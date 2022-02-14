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В Подмосковье многодетная мать избила ребенка

Мальчика госпитализировали

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Многодетная мать избила ребенка в Чехове.

"По предварительной информации, 13 февраля в медицинское учреждение был доставлен 4-х летний ребенок с телесными повреждениями, нанесенными матерью", - сообщает прокуратура в Telegram-канале.

В свою очередь источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что ребенок доставлен в больницу с синяками на лице, тяжелых повреждений у него нет. "Ребенок остается в больнице, пока решается вопрос о его изъятии из семьи. У женщины также есть двое других детей", - сказал источник.

В ходе проверки Чеховской городской прокуратурой будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, в том числе действиям уполномоченных органов и родителей по исполнению ими своих родительских обязанностей. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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