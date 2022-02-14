Перекрыты два канала поставок наркотиков из Подмосковья в другие регионы России

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции перекрыли два канала поставки мефедрона, метилэфедрона и гашиша из Подмосковья в Ярославскую и Архангельскую области по железной дороге. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Перекрыты два канала поставки наркотических средств из Московской области на территорию Северо-Западного и Приволжского федеральных округов. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники транспортной полиции установили личности двух участников организованной группы. По версии следствия, они занимались транспортировкой мефедрона, метилэфедрона и гашиша на территорию Ярославской и Архангельской областей. Курьеры-закладчики перевозили криминальный товар железнодорожным транспортом", - сказала она.

По словам Волк, двое подозреваемых задержаны с поличным с крупной партией метилэфедрона возле одной из станций Большого кольца Московской железной дороги. "При осмотре их автомобиля обнаружены 10 свертков с синтетическим наркотиком общей массой один килограмм, которые были подготовлены для передачи соучастникам с помощью тайников-закладок", - добавила представитель ведомства.

На территории Ярославского магистрального сортировочного центра управления федеральной почтовой связи Ярославской области полицейские задержали еще одного подозреваемого. У него изъято около 2 кг мефедрона и гашиша.

Возбуждены уголовные дела (ст. 30 и 228.1 УК РФ), подозреваемые арестованы.