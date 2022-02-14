Сотрудников органов профилактики задержали по делу о гибели многодетной семьи под Иваново

ТАСС, 14 февраля. Двух сотрудников органов профилактики задержали по подозрению в халатности после гибели матери и четырех детей при пожаре в Юрьевце Ивановской области. Об этом в понедельник сообщает СК по региону.

"В настоящий момент в порядке ст. 91, 92 УПК РФ задержаны должностные лица ПДН (подразделения по делам несовершеннолетних) и КДН (комиссии по делам несовершеннолетних), в обязанности которых входила профилактическая работа с семьей и осуществление за ней контроля. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения", - сообщили в СК.

Как сообщалось, четыре ребенка в возрасте от одного года до 10 лет и их 30-летняя мать погибли в воскресенье утром при пожаре в частном доме в Юрьевце Ивановской области. Следователи возбудили два уголовных дела по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ) и по факту халатности (ч. 3 ст. 293 УК РФ). Семья состояла на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних с 2020 года, так как мать недолжным образом исполняла свои родительские обязанности. Кроме того, семья была признана малоимущей и поставлена на учет в комиссии по делам несовершеннолетних Юрьевецкого района Ивановской области.

"Следователями проведены обыски в соответствующих подразделениях КДН И ПДН, изъята необходимая документация, продолжаются допросы родственников и соседей погибших, должностных лиц органов и учреждений системы профилактики", - сообщили в СК.

Кроме того, как сообщила ТАСС детский омбудсмен Ивановской области Татьяна Океанская, незадолго до трагедии главы муниципальных образований и городов Ивановской области получили от нее письменное предостережение о необходимости усиления профилактической работы среди населения в связи с пожарами в жилых домах.

"Поскольку в последнее время участились пожары в жилых домах, мною на имя глав муниципалитетов 3 февраля было направлено письмо с просьбой провести внеплановые мероприятия, касающиеся противопожарной безопасности. Мы просигнализировали и рекомендовали главам обратить внимание на эту проблему. Некоторые районы нам уже ответили, из Юрьевецкого муниципалитета, где произошла трагедия, пока ответа не было", - пояснила омбудсмен.