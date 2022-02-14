В Сочи зафиксировали шесть территорий с активными оползневыми процессами

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Специалисты фиксируют в Сочи шесть мест с наиболее активными оползнями, сообщил в своем Telegram-канале глава Сочи Алексей Копайгородский.

Ранее из-за подвижки грунта, вызванной переувлажнением почвы, повредило два подъезда дома №16 на улице Дорога на Большой Ахун. На месте ввели локальный режим ЧС, развернули оперативный штаб, людей эвакуировали. Сейчас 40 человек, 11 из которых дети, находятся в пунктах временного размещения, всем необходимым люди обеспечены.

"На выходных с коллегами еще раз объехали самые проблемные территории. В местах активных оползней, а таких около шести, выставлены маячки, организовано постоянное дежурство сотрудников МЧС", - написал Копайгородский.

Он добавил, что всего в городе территорий, где идут подвижки грунта, более 220. "Находимся в постоянном контакте с жителями, оказываем им всю необходимую поддержку. Уже завтра приступим к инженерному обследованию конструкций дома", - добавил глава города.

Новое строительство на опасных оползневых участках должно быть исключено. Для этого все территории, подверженные оползневым процессам, обозначат в новом Генеральном плане Сочи.