Завершено расследование дела обвиняемого в педофилии брянского депутата

ТАСС, 14 февраля. Депутат Дятьковского районного совета народных депутатов, задержанный в апреле 2021 года по подозрению в половом сношении с малолетней, обвиняется в преступлениях по семи статьям УК, в том числе в развратных действиях с несовершеннолетними и получении от них сексуальных услуг. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба следственного управления СК России по региону.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего депутата Дятьковского районного Совета народных депутатов Брянской области, обвиняемого в половом сношении и развратных действиях с лицами, достигшими двенадцатилетнего возраста, но не достигшими четырнадцатилетнего возраста", - говорится в сообщении.

Мужчина также обвиняется в вовлечении и подстрекательстве к вовлечению несовершеннолетних в занятие проституцией, получении сексуальных услуг от лиц в возрасте от 16 до 18 лет. Кроме того, ему вменяют незаконный сбор сведений о частной жизни, приобретение специальной техники для негласного получения информации и огнестрельного оружия. (ч. 4 ст. 134, ч. 3 ст. 135, ч. 1 ст. 137, ст. 138.1, ч. 1 ст. 222, ч. 3 ст. 240, ч. 4 ст. 33, ч. 3 ст. 240, ст. 240.1 УК РФ).

Предварительно установлено, что обвиняемый с июля 2016 по апрель 2021 года вступал в половую связь за денежное вознаграждение с несовершеннолетними в возрасте от 13 до 16 лет. Его знакомая искала и приводила детей, испытывающих материальные трудности. Он фиксировал это на камеры мобильного, спрятанные в санузле и спальне. Кроме того, дома у фигуранта дела обнаружили огнестрельное оружие, которое он незаконно приобрел и хранил. Депутата задержали в апреле 2021 года. Дело в отношении мужчины направили в суд.