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В ДТП с такси на Южном берегу Крыма пострадали три человека

По предварительным данным, водитель такси выехал на полосу встречного движения

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 февраля. /ТАСС/. Три человека пострадали в понедельник в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе между Ялтой и Севастополем на Южном берегу Крыма, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Крыму.

"По предварительным данным, водитель автомобиля Daewoo (такси), двигаясь со стороны Ялты в сторону Севастополя, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Daewoo. В результате ДТП пострадали водитель автомобиля такси и два человека, которые находились во втором автомобиле", - сказал собеседник агентства.

Обстоятельства ДТП выясняются, на месте работают сотрудники ГИБДД, уточнил представитель полиции.

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