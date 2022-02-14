В Мурманске задерживаются рейсы на вылет

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Вылет пяти рейсов из аэропорта Мурманска задержали из-за неблагоприятных погодных условий. Самолеты не смогли приземлиться и их перенаправили в Санкт-Петербург и Архангельск. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба мурманского аэропорта.

По данным синоптиков, сейчас в районе аэропорта Мурманска ветер около 7 м/с и снег, температура воздуха три-пять градусов мороза.

"Рейс SU-1324 а/к "Аэрофлот", следующий по маршруту Шереметьево - Мурманск ушел на запасной аэродром Архангельск по решению экипажа в связи с неблагоприятными метеоусловиями аэродрома Мурманск. Рейс DP-235 а/к "Победа", следующий по маршруту Внуково - Мурманск ушел на запасной аэродром Пулково. Рейс FV-6345 а/к "Россия", следующий по маршруту Пулково - Мурманск ушел в базовый аэродром Пулково. Рейс FV-6483 а/к "Россия", следующий по маршруту Шереметьево - Мурманск ушел на запасной аэродром Архангельск", - отмечается в сообщении.

Прибытие еще одного рейса - SU-1326 (SU-1776) в Мурманск ожидается 15 февраля в 10:05 мск. Вылет рейса SU-1327 (SU-1777) в Шереметьево запланирован на 10:45 мск "в связи с поздним прибытием самолета под рейс".

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения прав пассажиров в связи с посадкой самолета рейса SU-1324 Москва - Мурманск в аэропорту Архангельска. "В настоящее время авиакомпания размещает в гостинице 146 пассажиров рейса", - говорится в сообщении.

Ведомство начало проверку по факту длительной задержки рейсов в аэропорту Мурманска. "Мурманская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров рейсов Мурманск - Москва, Мурманск - Санкт-Петербург авиакомпаний "Аэрофлот", "Победа", "Россия". Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, своевременность обеспечения пассажиров напитками, едой и размещения их в гостинице", - отмечается в сообщении.