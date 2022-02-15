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В Испании столкнулись нескольких десятков машин

Медики сообщили, что пострадали 30 человек

МАДРИД, 15 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере 30 человек пострадали в автономном сообществе Каталония в результате крупного дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщили в Twitter региональные медики.

По их информации, авария произошла в понедельник вечером в провинции Барселона. Как уточняет каталонская служба дорожного движения, в ДТП оказались вовлечены около 30 транспортных средств. Некоторые местные СМИ пишут о 50 машинах.

По версии газеты ABC, причиной столкновения автомобилей стали плохие погодные условия, поскольку в районе места аварии прошел сильный град.

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