В Москве арестовали мужчину, спрыгнувшего на пути на станции метро

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Суд арестовал на пять суток мужчину, который спрыгнул на жесткий путь на станции метро "Киевская" в Москве, чтобы достать упавшие наушники. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"На станции "Киевская" кольцевой линии метро полицейскими при обходе станции был замечен 29-летний мужчина, который в отсутствие электропоезда осуществил несанкционированный спуск на жесткий путь, для того чтобы поднять упавшие наушники. Нарушитель был незамедлительно задержан и доставлен в отдел полиции", - сказали в пресс-службе.

В главке добавили, что инцидент на движение электропоездов не повлиял. В отношении правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 11.15.1 КоАП РФ ("Нарушение требований в области транспортной безопасности"). "Судом [ему] назначено наказание в виде административного ареста сроком на пять суток", - добавили в полиции.

В ГУ МВД пояснили, что если вещь упала на рельсы, необходимо сразу же обратиться к дежурному по станции или сотруднику полиции УВД на Московском метрополитене, которые обязательно окажут помощь.