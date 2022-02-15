Рейс "Уральских авиалиний" из Екатеринбурга в Сочи задержали из-за неисправности самолета

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 февраля. /ТАСС/. Самолет "Уральских авиалиний", который должен был выполнить рейс "Екатеринбург - Сочи" вернулся на стоянку. При движении самолета была выявлена техническая неисправность, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

"В аэропорту Кольцово при движении воздушного судна авиакомпании "Уральские авиалинии" выявлена техническая неисправность передней стойки шасси. Рейс U6-219 сообщением "Екатеринбург - Сочи", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что самолет вернулся на стоянку. На его борту находятся 133 пассажира, из них 10 детей.

11 февраля рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" Екатеринбург - Сочи также был задержан из-за технической неисправности - у самолета не запустился двигатель.