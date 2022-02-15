Экс-судье в Тольятти назначили восемь лет колонии строгого режима за получение взятки

САМАРА, 15 февраля. /ТАСС/. Бывший судья Автозаводского районного суда города Тольятти признан виновным в получении крупной взятки, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Самарской области. Его приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также назначили штраф на сумму 1 млн рублей и запретили занимать определенные должности на пять лет.

"Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему судье Автозаводского районного суда города Тольятти. Судом мужчина признан виновным в совершении указанного преступления (п. "в" с. 5 ст. 290 УК РФ - получение взятки в крупном размере), ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, штрафа в доход государства в размере 1 млн рублей, а также запрет занимать должности сроком на пять лет", - говорится в сообщении.

Следствие и суд установили, что в августе 2018 года в Автозаводской районный суд Тольятти поступило уголовное дело по обвинению местного жителя в вымогательстве. Осенью к судье, который рассматривал дело, обратился его знакомый и попросил вынести определенное решение по уголовному делу в интересах обвиняемого. Не позднее января 2019 года, рассматривая указанное уголовное дело, судья принял решение воспользоваться этими обстоятельствами для личного корыстного обогащения. Он сообщил своему знакомому о том, что изменил квалификацию с вымогательства на самоуправство и освободил от уголовной ответственности указанного гражданина, назначив ему штраф. При этом он потребовал передать ему незаконное денежное вознаграждение в размере 1 млн рублей.

Затем предполагаемый посредник и бывший подсудимый обратились в правоохранительные органы, в марте 2019 года посредник в рамках оперативного эксперимента передал судье часть денег в размере 550 тыс. рублей. После их получения осужденный был задержан сотрудниками УФСБ России по Самарской области.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов оперативно-разыскных мероприятий, проведенных областным УФСБ России.