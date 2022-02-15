Испортившему картину ученицы Малевича назначили психиатрическую экспертизу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 февраля. /ТАСС/. Александр Васильев, который, работая охранником в "Ельцин Центре", испортил картину ученицы Малевича Анны Лепорской, официально стал подозреваемым по делу о вандализме. Ему назначена медицинская экспертиза. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Алексей Бушмаков.

Мужчина пририсовал ручкой глаза фигурам на полотне Лепорской, которое было представлено на выставке в "Ельцин центре". Реставрационный совет Третьяковской галереи оценил ущерб от повреждения в 250 тыс. рублей.

"Если по результатам экспертизы его признают невменяемым на момент преступления, то дело будет прекращено без какого-либо разбирательства. И будут назначены меры медицинского характера", - сказал Бушмаков.

Его подзащитному было направлено уведомление о подозрении в совершении преступления. По словам адвоката, Васильев на дознании подтвердил, что это он подрисовал глаза картине.

3 февраля полиция в Екатеринбурге возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ ("Вандализм").

Лепорская (1900-1982) вошла в историю отечественного искусства как мастер художественного фарфора, живописью занялась уже в поздние годы. Она училась в аспирантуре на отделении живописной культуры Государственного института художественной культуры, которое возглавлял Малевич. Картина "Три фигуры" (1932-1934) была привезена в Екатеринбург на выставку "Мир как беспредметность. Рождение нового искусства". Экспозиция посвящена созданию Малевичем новаторской школы авангардного искусства и открыта до 20 февраля.