Уголовные дела возбудили из-за массовой драки на дороге под Калугой

КАЛУГА, 15 февраля. /ТАСС/. Полиция возбудила два уголовных дела в отношении таксиста в городе Обнинск Калужской области, из-за конфликта которого с пассажиркой произошла массовая драка. Водитель задержан, идет розыск остальных участников инцидента, сообщила во вторник пресс-служба регионального управления МВД.

"Возбуждены уголовные дела по признакам состава преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Кража") и частью 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Хулиганство"). Сотрудниками полиции задержан водитель 1999 года рождения, перевозивший граждан", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, подозреваемого доставили в территориальный орган внутренних дел. "Ведется розыск остальных участников инцидента. В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям каждого участника конфликта", - добавили в пресс-службе.

Предварительно установлено, что вечером 13 февраля женщина ехала в такси в компании знакомых, между ней и водителем возник конфликт, он остановил машину, позвонил своим знакомым, которые в скором времени подъехали к ним. Затем словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой женщина получила удар в лицо и выронила мобильный телефон, который так и не смогла найти.

В социальных сетях и нескольких местных СМИ размещена любительская видеозапись произошедшей в Обнинске драки. Сообщается, что участниками конфликта были около 15 человек.