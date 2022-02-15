В Астрахани возбудили уголовное дело за причинение вреда здоровью с применением оружия

АСТРАХАНЬ, 15 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Астрахани в отношении местного жителя по факту причинения легкого вреда здоровью с применением оружия, подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы. Об этом во вторник сообщила пресс-служба УМВД России по региону.

Ранее сообщалось, что 25 января травматический пистолет был использован в конфликте между жителями Астрахани в общественном месте, один из участников потасовки был госпитализирован, другой скрылся с места происшествия. Оперативно полицией был задержан подозреваемый 26-летний ранее судимый астраханец, у которого был изъят принадлежащий ему на законных основаниях травматический пистолет, из которого были произведены выстрелы.

"После окончания лечения потерпевшего и проведения соответствующей судебно-медицинской экспертизы по факту причинения легкого вреда здоровью с применением оружия в отношении подозреваемого следственной частью следственного управления УМВД России по городу Астрахани возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 115 УК РФ. Подобное противоправное деяние может наказываться лишением свободы на срок до двух лет", - говорится в сообщении.

Мужчина дал признательные показания.