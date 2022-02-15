{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве после анонимного сообщения о минировании проверяют Ярославский вокзал

Вокзал работает в штатном режиме

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Неизвестные сообщили об угрозе взрыва на Ярославском вокзале в Москве, по данному факту проводится проверка. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах.

"Поступило сообщение от неизвестных о том, что здание Ярославского вокзала заминировано. Специалисты на месте, проводится проверка", - сказал собеседник агентства. Информация об эвакуации не поступала. Вокзал работает в штатном режиме.

Ранее во вторник восемь районных судов Москвы были эвакуированы из-за анонимного сообщения о минировании. После проверки суды возобновили работу, угроза оказалась ложной.

Теги
Россия
Источник: замдекана факультета права ВШЭ Ларичева задержали по подозрению в растрате
По словам собеседника агентства, следователи МВД намерены добиваться заключения Александра Ларичева под стражу
Читать полностью