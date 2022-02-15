В Москве после анонимного сообщения о минировании проверяют Ярославский вокзал

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Неизвестные сообщили об угрозе взрыва на Ярославском вокзале в Москве, по данному факту проводится проверка. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах.

"Поступило сообщение от неизвестных о том, что здание Ярославского вокзала заминировано. Специалисты на месте, проводится проверка", - сказал собеседник агентства. Информация об эвакуации не поступала. Вокзал работает в штатном режиме.

Ранее во вторник восемь районных судов Москвы были эвакуированы из-за анонимного сообщения о минировании. После проверки суды возобновили работу, угроза оказалась ложной.