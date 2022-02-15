В Тюмени ищут пропавшую девочку

ТЮМЕНЬ, 15 февраля. /ТАСС/. В Тюмени ищут 14-летнюю девочку, которая пропала днем в понедельник. Об этом сообщили журналистам в тюменском поисковом отряде "Белая Сова - Тюмень".

"14 февраля около 11:00 ушла из дома в поселке Новотарманский Тюменского района, и до настоящего времени ее местоположение не установлено. <...> Приметы - на вид 14-15 лет", - говорится в сообщении.

Пропажу девочки подтвердили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД. "В настоящее время проводятся поисковые мероприятия, направленные на установление ее местонахождения. Граждан, обладающих информацией, просим обратиться по указанным телефонам: 02/102 - полиция, 8(3452) 30-02-02 - МО МВД России Тюменский", - сказали в пресс-службе.