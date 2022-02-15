Свердловский губернатор поддержал охранника, испортившего картину ученицы Малевича

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 февраля. /ТАСС/. Губернатор Свердловский области Евгений Куйвашев поддержал охранника "Ельцин центра" Александра Васильева, который испортил картину ученицы Малевича Анны Лепорской и стал фигурантом дела о вандализме. Он отметил, что Васильев - ветеран двух войн и получил контузию.

"А по-моему, катастрофы не случилось. Наверняка картина стала стоить в 10 раз дороже, потому что обрела новый смысл, "прозрела", такие истории ценятся аукционистами. Васильев не сделал ничего такого, за что его надо строго наказывать. Надеюсь, следователи, которые ведут уголовное дело, проявят к нему снисхождение", - написал он в своем Instagram.

Он отметил, что Васильев - ветеран афганской и первой чеченской войн, получил контузию. "Сейчас это наивный человек, большой ребенок. Когда-то он нас защищал, и можно позволить ему немного оплошать", - добавил губернатор.

Мужчина пририсовал ручкой глаза фигурам на полотне ученицы Малевича Анны Лепорской, которое было представлено на выставке в "Ельцин центре". Реставрационный совет Третьяковской галереи оценил ущерб от повреждения в 250 тыс. рублей. 3 февраля полиция в Екатеринбурге возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ ("Вандализм"), мужчина официально признан подозреваемым, ему назначена психиатрическая экспертиза.