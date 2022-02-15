Курский суд отменил приговор матери, которая подожгла своего восьмилетнего сына

КУРСК, 15 февраля. /ТАСС/. Курский областной суд отменил приговор осужденной на 15 лет местной жительнице Анастасии Баулиной, которая подожгла своего восьмилетнего сына, в результате чего мальчик умер. Уголовное дело будет возвращено в суд первой инстанции, сообщили во вторник в пресс-службе управления судебного департамента региона.

Ранее Железногорский районный суд Курской области приговорил местную жительницу Анастасию Баулину к 15 годам колонии общего режима. Женщина признана виновной в убийстве малолетнего с особой жестокостью (п. "в", "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ). Она облила мальчика горючим веществом и подожгла.

"Суд принял решение приговор в отношении Баулиной отменить. Уголовное дело возвратить в суд первой инстанции со стадии принятия к производству. Мера пресечения Баулиной - заключение под стражу по 14 мая 2022 года", - сообщили в суде.

Как уточнили в пресс-службе, сторона защиты настаивала на том, что следствие неправильно квалифицировало действия Баулиной и просило переквалифицировать статью на причинение смерти по неосторожности. Сама осужденная также просила суд отправить дело на пересмотр. Гособвинение также ходатайствовало об отмене приговора, так как "было нарушено правило подсудности, что является существенным нарушением норм уголовно-процессуального закона".