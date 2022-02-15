Обвиняемый в избиении Прилучного в Калининграде частично признал вину

КАЛИНИНГРАД, 15 февраля. /ТАСС/. Владелец калининградского ночного клуба Владимир Семенов, которого обвинили в избиении Павла Прилучного, частично признает вину и утверждает, что нанес актеру только один удар, сообщил ТАСС во вторник адвокат Семенова Денис Бушуев.

"Он не отрицает, что нанес [Прилучному] один удар, что от его действий какие-то негативные последствия могли наступить, но это негативные последствия не в том объеме, которые указаны в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого", - сказал адвокат, добавив, что защита намерена добиваться смягчения обвинения.

15 февраля Семенов выступил в эфире радио "Комсомольская правда", где заявил, что во время инцидента "пытался защищаться на самом деле, только в пределах самообороны".

Инцидент с участием Прилучного произошел ночью 21 ноября 2020 года в помещении спортивного зала одного из местных ночных клубов. По версии следствия, Семенов умышленно нанес Прилучному, прилетевшему в область из Москвы для участия в съемках фильма, несколько ударов руками и ногами в лицо и голову. Потерпевший получил травмы, в том числе черепно-мозговую с переломом костей, которая квалифицируется как тяжкий вред здоровью. Изначально возбудили уголовное дело по ст. 112 УК РФ о причинении вреда здоровью средней тяжести, по которой обвиняемому могло грозить до трех лет лишения свободы. Позднее обвинение переквалифицировало статью на более тяжкую, теперь ему грозит до восьми лет колонии за причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека (ст. 111 УК РФ).

Слушания по уголовному делу начались в калининградском суде 25 января. Представитель Павла Прилучного выдвинул к обвиняемому гражданский иск о возмещении морального и имущественного ущерба почти на 4,5 млн рублей. Также заявлен гражданский иск о взыскании с обвиняемого 1,1 млн рублей имущественного ущерба ООО "А1 студио".

Сам Прилучный на суде в Калининграде не присутствовал. В феврале актер в эфире телеканала НТВ сообщал, что после драки перенес сложную операцию, во время которой ему поставили пластины и отмечал, что "спустя год [после драки] более-менее восстановился".