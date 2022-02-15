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При крушении судна у берегов Канады погибли не менее четырех человек

На борту находились 22 моряка

МАДРИД, 15 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере четыре человека погибли в результате крушения испанского рыболовецкого судна недалеко от берегов Канады. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе службы безопасности и спасения на море королевства.

По ее информации, были обнаружены "трое выживших и четверо погибших".

Ранее испанская газета ABC со ссылкой на представителей властей автономного сообщества Галисия сообщила, что судно Villa de Pitanxo затонуло в водах острова Ньюфаундленд. На борту находились 22 моряка - 12 испанцев, двое граждан Ганы и перуанцы. Причины случившегося пока не уточняются.

На пресс-конференции официальный представитель правительства Испании Исабель Родригес подтвердила сведения о крушении судна. По ее словам, власти королевства следят за поисково-спасательной операцией. "Могу подтвердить, что трое членов экипажа были спасены, но не могу добавить никакой другой информации", - сказала Родригес.

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