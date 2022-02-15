Суд вынес приговор экс-директору предприятия "Амурское" за злоупотребление полномочиями

БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 февраля. /ТАСС/. Благовещенский городской суд вынес приговор бывшему директору муниципального предприятия, из-за действий которого территориальным органам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) был причинен ущерб на сумму 190 млн рублей, сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры Амурской области.

"В Амурской области осужден бывший директор ФГУП "Амурское" за злоупотребление должностными полномочиями, в результате которого территориальным органам ФСИН причинен имущественный ущерб на сумму более 190,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Судом установлено, что в 2015 году между ФГУП "Амурское" и управлениями ФСИН в 18 субъектах Российской Федерации были заключены контракты на поставку продуктов питания для осужденных. Несмотря на то, что предприятием поставка продуктов фактически не была произведена, директор предприятия, который стал фигурантом уголовного дела, распорядился изготовить товарные накладные о поставке и направить их заказчикам для оплаты. На основании фиктивных документов на счет предприятия было перечислено 190,5 млн рублей, которыми обвиняемый распорядился по своему усмотрению. Мужчина признан виновным по ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями").

Суд приговорил бывшего директора предприятия к четырем годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать определенные должности на два года.