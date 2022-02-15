В Астрахани в акватории Волги на площади 100 кв. м появилась маслянистая пленка

АСТРАХАНЬ, 15 февраля. /ТАСС/. Загрязнение Волги маслянистой пленкой зафиксировали в Астрахани на площади 100 кв. мв. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ГУ МЧС России по области.

"Во вторник в 16:25 мск поступило сообщение о загрязнении акватории в Трусовском районе Астрахани по улице Адмирала Угрюмова, 22. На место была направлена оперативная группа Главного управления. Факт загрязнения подтверждается. На поверхности акватории наблюдается радужная-маслянистая пленка на площади 100 кв. м", - говорится в сообщении.

Это первый в 2022 году случай загрязнения акватории Волги в регионе.

ГУ МЧС взаимодействует с администрацией морского порта, управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Астраханской области, Астраханским ЛО МВД России на транспорте, Морским спасательно-координационной центом, Морской спасательной службой, Межрайонной природоохранной прокуратурой. Информация уточняется, добавили в пресс-службе ведомства.