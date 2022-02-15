Зампредседателя гордумы Воронежа признал вину в мошенничестве на 9,2 млн рублей

ТАСС, 15 февраля. Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере возбудили в отношении заместителя председателя Воронежской городской думы. Об этом во вторник сообщается на сайте регионального следственного управления СК России.

Ранее источник в силовых структурах сообщил ТАСС, что представители правоохранительных органов проводят обыски у депутата Воронежской городской думы Алексея Пинигина.

"Следственными органами Следственного комитета России по Воронежской области возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего заместителя председателя Воронежской городской думы, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных сотрудниками УФСБ России по Воронежской области", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в 2018 году подозреваемый получил от директора коммерческой фирмы, выполнявшей работы по строительству социального объекта в Грибановском районе Воронежской области, незаконное денежное вознаграждение в размере 9,2 млн рублей за обещание оказать содействие в своевременной приемке и оплате выполненных данной организацией работ, хотя в действительности не обладал полномочиями влиять на такие решения.

Подозреваемого задержали, допросили об обстоятельствах преступления, вину в его совершении он признал. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.